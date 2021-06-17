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Facebook запускает искусственный интеллект для модерации комментариев

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Четверг 17 июня 2021 14:46
Facebook запускает искусственный интеллект для модерации комментариев Фото: Facebook будет по-новому модерировать комментарии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Социальная сеть Facebook запускает программу, которая с помощью искусственного интеллекта будет модерировать комментарии в сообществах. В частности, будут отслеживаться конфликты и оскорбления, а администраторы получат новые инструменты, чтобы снизить токсичность в обсуждениях.

Об этом говорится в сообщении в официальном блоге соцсети.

Сообщается, что система "Оповещение о конфликтах" будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. При обнаружении споров и конфликтных ситуаций система их специально отметит и оправит уведомление администратору сообщества.

Также нецензурная лексика в комментариях будет отмечаться плашкой moderation alert, а информация - передаваться модераторам группы. Ожидается, что новые инструменты позволят избежать конфликтов, поскольку можно будет ограничить количество комментариев от конкретного пользователя или частоту комментирования конкретных постов.

В Facebook добавили, что предоставят администраторам инструменты по формированию и повышению культуры - будет доступна подробная статистика по участникам групп с отображением количества публикаций, комментариев и так далее.

Напомним, ранее Facebook вводил цензуру, например, в отношении постов предыдущего президента СЩА Дональда Трампа на тему пандемии и результатов выборов президента, но после штурма Капитолия заблокировал его аккаунт. Сначала блокировка была вечной, но потом ее сократили до двух лет.

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