Facebook запускает искусственный интеллект для модерации комментариев

Социальная сеть Facebook запускает программу, которая с помощью искусственного интеллекта будет модерировать комментарии в сообществах. В частности, будут отслеживаться конфликты и оскорбления, а администраторы получат новые инструменты, чтобы снизить токсичность в обсуждениях.

Об этом говорится в сообщении в официальном блоге соцсети.

Сообщается, что система "Оповещение о конфликтах" будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. При обнаружении споров и конфликтных ситуаций система их специально отметит и оправит уведомление администратору сообщества.

Также нецензурная лексика в комментариях будет отмечаться плашкой moderation alert, а информация - передаваться модераторам группы. Ожидается, что новые инструменты позволят избежать конфликтов, поскольку можно будет ограничить количество комментариев от конкретного пользователя или частоту комментирования конкретных постов.

В Facebook добавили, что предоставят администраторам инструменты по формированию и повышению культуры - будет доступна подробная статистика по участникам групп с отображением количества публикаций, комментариев и так далее.