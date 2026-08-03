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Wildberries вводить жорсткі обмеження для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ

14:31 03.08.2026 Пн
2 хв
Що саме компанія вимагає від своїх працівників?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ймовірно, Wildberries нові обмеження не надто допоможуть (Getty Images)

Із 3 серпня найбільший російський маркетплейс Wildberries заборонив своїм працівникам приносити на роботу смартфони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, новости".

Як виявилося, керівництво компанії вже розіслало своїм співробітникам внутрнішнє повідомлення. У ньому вказано, які нові правила роботи передбачає ця заборона.

Так, вказано, що не можна здійснювати фото- та відеозйомку під час повітряної тривоги.

У Wildberries переконаують своїх працівників, що це:

  • становить загрозу безпеці людей;
  • може розкрити позиції сил протиповітряної оборони (ППО);
  • порушує вимоги законодавства Російської Федерації;
  • може спричинити адміністративну, а в окремих випадках - кримінальну відповідальність.

Варто також зазначити, що працівникам дозволили користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. Людей запевнили, що вони "допоможуть залишатися на зв'язку з близькими".

Про заборону смартфонів також повідомляють й інші Telegram-канали, які публікують фрагмент внутрішнього повідомлення.

Wildberries захищає не себе, а ППО РФ (Фото: скриншот)

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