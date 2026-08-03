Wildberries вводит жесткие ограничения для защиты от ударов ВСУ, - СМИ

Как оказалось, руководство компании уже разослало своим сотрудникам внутреннее сообщение. В нем указано, какие новые правила работы предусмотрены.

Так, указано, что нельзя осуществлять фото- и видеосъемку во время воздушной тревоги.

В Wildberries убеждают своих работников, что это:

представляет угрозу безопасности людей;

может раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО);

нарушает требования законодательства Российской Федерации;

может повлечь за собой административную, а в отдельных случаях - уголовную ответственность.

Стоит отметить, что работникам разрешили пользоваться только кнопочными мобильными телефонами без камер. Людей заверили, что они "помогут оставаться на связи с близкими".

О запрете смартфонов также сообщают и другие Telegram-каналы, которые публикуют фрагмент внутреннего сообщения.

Wildberries защищает не себя, а ПВО РФ (Фото: скриншот)