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Wildberries вводит жесткие ограничения для защиты от ударов ВСУ, - СМИ

14:31 03.08.2026 Пн
2 мин
Что компания требует от своих работников?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Вероятно, Wildberries новые ограничения не очень помогут (Getty Images)

С 3 августа самый большой российский маркетплейс Wildberries запретил своим работникам приносить на работу смартфоны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как оказалось, руководство компании уже разослало своим сотрудникам внутреннее сообщение. В нем указано, какие новые правила работы предусмотрены.

Так, указано, что нельзя осуществлять фото- и видеосъемку во время воздушной тревоги.

В Wildberries убеждают своих работников, что это:

  • представляет угрозу безопасности людей;
  • может раскрыть позиции сил противовоздушной обороны (ПВО);
  • нарушает требования законодательства Российской Федерации;
  • может повлечь за собой административную, а в отдельных случаях - уголовную ответственность.

Стоит отметить, что работникам разрешили пользоваться только кнопочными мобильными телефонами без камер. Людей заверили, что они "помогут оставаться на связи с близкими".

О запрете смартфонов также сообщают и другие Telegram-каналы, которые публикуют фрагмент внутреннего сообщения.

Wildberries защищает не себя, а ПВО РФ (Фото: скриншот)

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