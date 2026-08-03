Wildberries вводит жесткие ограничения для защиты от ударов ВСУ, - СМИ

С 3 августа самый большой российский маркетплейс Wildberries запретил своим работникам приносить на работу смартфоны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Осторожно, новости".
Как оказалось, руководство компании уже разослало своим сотрудникам внутреннее сообщение. В нем указано, какие новые правила работы предусмотрены.
Так, указано, что нельзя осуществлять фото- и видеосъемку во время воздушной тревоги.
В Wildberries убеждают своих работников, что это:
Стоит отметить, что работникам разрешили пользоваться только кнопочными мобильными телефонами без камер. Людей заверили, что они "помогут оставаться на связи с близкими".
О запрете смартфонов также сообщают и другие Telegram-каналы, которые публикуют фрагмент внутреннего сообщения.
Wildberries защищает не себя, а ПВО РФ (Фото: скриншот)
Ранее РБК-Украина рассказывало, сколько именно складских помещений Wildberries ВСУ могли уничтожить за последние две недели.
Также мы писали, что ночью 3 августа Силы обороны Украины нанесли удары по одному из крупнейших складов Wildberries в России.
Кроме того, стало известно, почему склады Wildberries стали военной целью ВСУ, как это повлияет на поставку армии РФ, экономику и жизнь рядовых россиян.