Wildberries вводить жорсткі обмеження для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ
Із 3 серпня найбільший російський маркетплейс Wildberries заборонив своїм працівникам приносити на роботу смартфони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, новости".
Як виявилося, керівництво компанії вже розіслало своїм співробітникам внутрнішнє повідомлення. У ньому вказано, які нові правила роботи передбачає ця заборона.
Так, вказано, що не можна здійснювати фото- та відеозйомку під час повітряної тривоги.
У Wildberries переконаують своїх працівників, що це:
- становить загрозу безпеці людей;
- може розкрити позиції сил протиповітряної оборони (ППО);
- порушує вимоги законодавства Російської Федерації;
- може спричинити адміністративну, а в окремих випадках - кримінальну відповідальність.
Варто також зазначити, що працівникам дозволили користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. Людей запевнили, що вони "допоможуть залишатися на зв'язку з близькими".
Про заборону смартфонів також повідомляють й інші Telegram-канали, які публікують фрагмент внутрішнього повідомлення.
Wildberries захищає не себе, а ППО РФ (Фото: скриншот)
Раніше РБК-Україна розповідало, скільки саме складських приміщень Wildberries ЗСУ могли знищити за останні два тижні.
Також ми писали, вночі 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по одному з найбільших складів Wildberries у Росії.
Окрім того, стало відомо, чому склади Wildberries стали воєнною ціллю ЗСУ, як це вплине на постачання армії РФ, економіку та життя пересічних росіян.