Wildberries вводить жорсткі обмеження для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Осторожно, новости ".

Як виявилося, керівництво компанії вже розіслало своїм співробітникам внутрнішнє повідомлення. У ньому вказано, які нові правила роботи передбачає ця заборона.

Так, вказано, що не можна здійснювати фото- та відеозйомку під час повітряної тривоги.

У Wildberries переконаують своїх працівників, що це:

становить загрозу безпеці людей;

може розкрити позиції сил протиповітряної оборони (ППО);

порушує вимоги законодавства Російської Федерації;

може спричинити адміністративну, а в окремих випадках - кримінальну відповідальність.

Варто також зазначити, що працівникам дозволили користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. Людей запевнили, що вони "допоможуть залишатися на зв'язку з близькими".

Про заборону смартфонів також повідомляють й інші Telegram-канали, які публікують фрагмент внутрішнього повідомлення.

Wildberries захищає не себе, а ППО РФ (Фото: скриншот)