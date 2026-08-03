ua en ru
Пн, 03 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Wildberries вводить жорсткі обмеження для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ

14:31 03.08.2026 Пн
2 хв
Що саме компанія вимагає від своїх працівників?
aimg Юлія Капітонова
Wildberries вводить жорсткі обмеження для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ Фото: Ймовірно, Wildberries нові обмеження не надто допоможуть (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Із 3 серпня найбільший російський маркетплейс Wildberries заборонив своїм працівникам приносити на роботу смартфони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Осторожно, новости".

Як виявилося, керівництво компанії вже розіслало своїм співробітникам внутрнішнє повідомлення. У ньому вказано, які нові правила роботи передбачає ця заборона.

Так, вказано, що не можна здійснювати фото- та відеозйомку під час повітряної тривоги.

У Wildberries переконаують своїх працівників, що це:

  • становить загрозу безпеці людей;
  • може розкрити позиції сил протиповітряної оборони (ППО);
  • порушує вимоги законодавства Російської Федерації;
  • може спричинити адміністративну, а в окремих випадках - кримінальну відповідальність.

Варто також зазначити, що працівникам дозволили користуватися лише кнопковими мобільними телефонами без камер. Людей запевнили, що вони "допоможуть залишатися на зв'язку з близькими".

Про заборону смартфонів також повідомляють й інші Telegram-канали, які публікують фрагмент внутрішнього повідомлення.

Wildberries вводить жорсткі обмеження для захисту від ударів ЗСУ, - ЗМІ

Wildberries захищає не себе, а ППО РФ (Фото: скриншот)

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки саме складських приміщень Wildberries ЗСУ могли знищити за останні два тижні.

Також ми писали, вночі 3 серпня Сили оборони України завдали ударів по одному з найбільших складів Wildberries у Росії.

Окрім того, стало відомо, чому склади Wildberries стали воєнною ціллю ЗСУ, як це вплине на постачання армії РФ, економіку та життя пересічних росіян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Збройні сили України Війна Росії проти України
Новини
Умєров отримав нову посаду в секторі безпеки: указ Зеленського
Умєров отримав нову посаду в секторі безпеки: указ Зеленського
Аналітика
Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року