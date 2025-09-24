WhatsApp навчився перекладати повідомлення прямо в чатах: як це працює

Доступні мови та можливості

Тепер, якщо в чаті надходить повідомлення іноземною мовою, достатньо затиснути його і вибрати пункт "Перекласти". Користувач може вказати мову, з якої або на яку потрібно зробити переклад, і завантажити її для подальшого використання. Функція працює як в особистих листуваннях, так і в групах та оновленнях каналів.

На Android з'явилася окрема опція - автоматичний переклад усієї гілки чату. Це дає змогу відразу бачити всі нові вхідні повідомлення обраною мовою.

WhatsApp підкреслює, що переклади виконуються прямо на пристрої. Це означає, що компанія не має доступу до їхнього вмісту, а листування залишається зашифрованим.

"З більш ніж 3 млрд користувачів у 180 країнах ми завжди працюємо над тим, щоб люди залишалися на зв'язку, де б вони не знаходилися. Але іноді мова стає бар'єром. Тому ми раді запустити переклад повідомлень у WhatsApp, щоб спілкування різними мовами стало простішим", - йдеться в заяві компанії.

Запуск нової функції відбувся у вівторок для Android та iPhone.

Власники Android зможуть перекладати повідомлення шістьма мовами: англійською, іспанською, хінді, португальською, російською та арабською.

Власникам iPhone доступний ширший набір - 20 мов, включно з українською.

Поки незрозуміло, коли WhatsApp планує впровадити переклад повідомлень у веб-версії та додатках для Windows і Mac.