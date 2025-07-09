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Google підключив Gemini до WhatsApp: як захистити листування та обмежити доступ

Середа 09 липня 2025 17:00
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Google підключив Gemini до WhatsApp: як захистити листування та обмежити доступ Gemini отримав доступ до месенджерів навіть за вимкненої активності (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google оновила механізм взаємодії свого ШІ-асистента Gemini з додатками на Android-пристроях. Тепер чат-бот може автоматично отримувати доступ до таких додатків, як Повідомлення, WhatsApp, Телефон і Системні утиліти, навіть якщо функцію Gemini Apps Activity вимкнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

Компанія заявляє, що зміни дадуть змогу користувачам швидше виконувати повсякденні завдання за допомогою ШІ. Однак деякі експерти з безпеки вже висловили стурбованість - тепер для обмеження доступу Gemini до особистих даних необхідно вручну вимикати відповідні налаштування.

"Як і раніше, користувачі можуть відключити підключення Gemini до додатків у будь-який момент, перейшовши за посиланням gemini.google.com/apps", - повідомив представник Google.

Що змінилося

Згідно з оновленою довідкою Google, тепер Gemini може надсилати повідомлення у WhatsApp, встановлювати таймери і навіть ініціювати дзвінки безпосередньо. Усі ці функції активуються автоматично, незалежно від увімкнення налаштування активності застосунків Gemini.

Раніше, щоб ШІ міг працювати із зовнішніми додатками, необхідно було вручну вмикати Gemini Apps Activity. Це також означало, що взаємодії користувача могли зберігатися і використовуватися для поліпшення сервісів і навчання моделей ШІ.

Тепер, за заявою Google, взаємодія з додатками можлива навіть за вимкненої активності, але в цьому разі дані листувань не використовують для навчання моделей.

"Це оновлення працює в інтересах користувача: тепер він може користуватися можливостями Gemini, не вмикаючи активність додатків. При цьому його чати не аналізують і не застосовують для поліпшення ШІ", - підкреслили в компанії.

Дані взаємодій з Gemini зберігаються на серверах до 72 годин, незалежно від того, чи ввімкнена функція активності.

Чи варто відключати?

Google розіслала повідомлення на електронну пошту власникам Android-пристроїв з описом змін. Однак деякі користувачі та експерти висловили стурбованість з приводу конфіденційності.

Команда зашифрованого поштового сервісу Tuta вважає оновлення тривожним сигналом:

"Попри те, що дехто сприймає це як крок до захисту приватності, ми бачимо в цьому приховану загрозу. Компанії не повинні без відома користувачів вмикати доступ до нових функцій", - ідеться в блозі Tuta.

Як вимкнути доступ Gemini до додатків

Google підкреслює, що для вимкнення нової функціональності користувачам потрібно вжити заходів вручну:

  • Перейдіть у налаштування Android, розділ Застосунки, вимкніть доступ Gemini до сторонніх застосунків
  • Також це можна зробити за посиланням gemini.google.com/apps
  • Якщо ви раніше вже відключили ці функції - вони залишаться вимкненими.

Для повного вимкнення Gemini, можливо, знадобиться використовувати режим розробника та інструменти на ПК. Однак це вимагає технічних навичок.

Експерти також рекомендують стежити за майбутніми оновленнями Android, оскільки функціональність Gemini може бути активована повторно в нових версіях ОС.

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