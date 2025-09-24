WhatsApp научился переводить сообщения прямо в чатах: как это работает

Доступные языки и возможности

Теперь, если в чате приходит сообщение на иностранном языке, достаточно зажать его и выбрать пункт "Перевести". Пользователь может указать язык, с которого или на который нужно сделать перевод, и загрузить его для дальнейшего использования. Функция работает как в личных переписках, так и в группах и обновлениях каналов.

На Android появилась отдельная опция - автоматический перевод всей ветки чата. Это позволяет сразу видеть все новые входящие сообщения на выбранном языке.

WhatsApp подчеркивает, что переводы выполняются прямо на устройстве. Это значит, что компания не имеет доступа к их содержимому, а переписка остается зашифрованной.

"С более чем 3 млрд пользователей в 180 странах мы всегда работаем над тем, чтобы люди оставались на связи, где бы они ни находились. Но иногда язык становится барьером. Поэтому мы рады запустить перевод сообщений в WhatsApp, чтобы общение на разных языках стало проще", - говорится в заявлении компании.

Запуск новой функции состоялся во вторник для Android и iPhone.

Владельцы Android смогут переводить сообщения на шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский.

Владельцам iPhone доступен более широкий набор - 20 языков, включая украинский.

Пока неясно, когда WhatsApp планирует внедрить перевод сообщений в веб-версии и приложениях для Windows и Mac.