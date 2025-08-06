WhatsApp запускає нові функції для боротьби з шахраями: що потрібно знати
Месенджер WhatsApp впроваджує нові інструменти, спрямовані на боротьбу з шахрайством у групових і особистих чатах. Як повідомили в компанії, за останній час було видалено понад 6,8 мільйона акаунтів, пов'язаних зі злочинними схемами по всьому світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.
Що змінюється в групах
Однією з ключових новинок стане функція "Огляд безпеки", яка відображатиметься, якщо вас додала в групу людина, яка не входить до вашого списку контактів. Система автоматично покаже:
- Чи є адміністратор групи вашим знайомим
- Чи є серед учасників групи ті, хто у вас у контактах
- Загальну інформацію про групу та поради з безпеки.
До того, як ви вирішите залишитися в такій групі, повідомлення з чату будуть автоматично відключені. За бажання можна відкрити чат, щоб отримати більше контексту і прийняти остаточне рішення.
Захист в особистих листуваннях
WhatsApp також посилює захист від шахраїв в особистих чатах. У компанії попереджають, що зловмисники можуть спочатку зв'язатися з потенційною жертвою на інших платформах, а потім запропонувати продовжити спілкування у WhatsApp.
У зв'язку з цим тестується нова система попереджень: якщо ви починаєте листування з людиною, якої немає у ваших контактах, застосунок відображатиме додаткову інформацію - щоб допомогти вам зрозуміти, хто це і як він міг отримати ваш номер.
WhatsApp вводить нові заходи безпеки для боротьби з шахраями (фото: WhatsApp)
Як захистити себе
У WhatsApp нагадують: щоб не стати жертвою обману, не поспішайте відповідати на сумнівні повідомлення. Подумайте, чи виглядає запит логічним і чи не намагаються вас квапити. Якщо відправник представляється родичем або другом - перевірте його особу в інший спосіб, наприклад, за дзвінком або через іншу платформу.
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