"Welcome у світ війни технологій": Флеш анонсував нову зброю проти "Шахедів"
Радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про тестування нових засобів РЕБ проти реактивних "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сергія Бескрестнова.
Чому саме МЕШ-мережа є ключовою проблемою
За словами Флеша, на нараді президент Володимир Зеленський визначив протидію реактивним "Шахедам" одним із найважливіших завдань.
"Реактивні "Шахеди" це справді виклик для нашої ППО, але реактивні "Шахеди" є найбільш небезпечними в режимі онлайн-керування через МЕШ-мережу", - пояснив радник.
Що тестували на полігоні
"Сьогодні я провів день на полігоні, де ми тестували варіанти протидії МЕШ-мережам силами РЕБ", - розповів Флеш.
За його словами, виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генштабу рухаються вперед у технологіях придушення каналів керування "Шахедами" через радіомодеми МЕШ.
Що буде далі
"Я знаю, як та чим ворог відповість на наш РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Welcome у світ війни технологій", - підсумував радник президента.
Нагадаємо, експерти вже прогнозували, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому - переважна більшість дронів-перехоплювачів матиме реактивні силові установки через зростання швидкості ударних безпілотників ворога.
Українські оборонні компанії також дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи, що дозволяє ефективніше обходити ворожу РЕБ.
Крім того, в Україні вже розробили перший у світі автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR, здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.