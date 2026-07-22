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"Welcome в мир войны технологий": Флэш анонсировал новое оружие против "Шахедов"

01:48 22.07.2026 Ср
2 мин
По словам советника, он уже знает, чем враг ответит на эти разработки
aimg Екатерина Коваль
"Welcome в мир войны технологий": Флэш анонсировал новое оружие против "Шахедов" Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (t.me/serhii_flash)
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Советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов рассказал о тестировании новых средств РЭБ против реактивных "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сергея Бескрестнова.

Почему именно МЭШ-сеть является ключевой проблемой

По словам Флеша, на совещании президент Владимир Зеленский определил противодействие реактивным "Шахедам" одной из важнейших задач.

"Реактивные "Шахеды" это действительно вызов для нашей ПВО, но реактивные "Шахеды" наиболее опасны в режиме онлайн-управления через МЭШ-сеть", - пояснил советник.

Тестировавшие на полигоне

"Сегодня я провел день на полигоне, где мы тестировали варианты противодействия МЭШ-сетям силами РЭБ", - рассказал Флэш.

По его словам, производители РЭС при содействии Brave1 и Главного управления радиоэлектронной борьбы Генштаба двигаются вперед в технологиях подавления каналов управления "Шахедами" через радиомодемы МЭШ.

Что будет дальше

"Я знаю, как и чем враг ответит на наш РЭБ. А мы ответим им на их ответ. Welcome в мир войны технологий", - подытожил советник президента.

Напомним, эксперты уже прогнозировали, чем ВСУ будут уничтожать реактивные "Шахеды" в будущем - подавляющее большинство дронов-перехватчиков будут иметь реактивные силовые установки из-за роста скорости ударных беспилотников врага.

Украинские оборонные компании также все чаще внедряют элементы искусственного интеллекта и машинного зрения в беспилотные платформы, что позволяет более эффективно обходить враждебную РЭБ.

Кроме того, в Украине уже был разработан первый в мире автономный дрон-перехватчик коптерного типа LITAVR, способный самостоятельно взлетать, догонять и уничтожать воздушные цели без участия пилота во время полета.

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