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Експерт розповів, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому

15:11 08.07.2026 Ср
2 хв
Якими будуть дрони-перехоплювачі у найближчому майбутньому?
aimg Костянтин Широкун
Експерт розповів, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому Фото: дрони-перехоплювачі "Шахедів" будуть реактивними (Getty Images)
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У майбутньому переважна більшість дронів-перехоплювачів будуть мати реактивні силові установки. Це пов'язано зі збільшенням швидкостей ударних БпЛА ворога.

Про це розповів СЕО Yartura Олег Букаренко у коментарі РБК-Україна.

"З моєї точки зору, ми всі (розробники дронів-перехоплювачів - ред.) будемо переходити на реактивну тягу. Тому що це сильно збільшує швидкість, це те, до чого ми всі йдемо, але при цьому збільшення швидкості тягне за собою і інші системи додаткові, які теж треба розвивати", - зазначив Букаренко.

За його словами, сьогодні під час боротьби з реактивними "Шахедами" помітну перевагу у швидкості мають дрони-перехоплювачі літакового типу, адже крила – це питання аеродинаміки. Крила дозволяють дронам досягати більших швидкостей, збільшувати запас ходу, планувати, при цьому задіюючи менше ресурсів самого виробу.

"Ключова перевага мультикоптерних систем – це здатність зависати. Вони, безумовно, більш маневрені, але при цьому вони сильно програють в цій маршрутній дальності, і в швидкостях. Тобто "крила" більш швидкі, якщо розробка була спрямована безпосередньо в цей вектор", - додав СЕО Yartura.

Нагадаємо, українські оборонні компанії дедалі частіше впроваджують елементи штучного інтелекту та машинного зору в безпілотні платформи. Це дозволяє створювати ефективно обхожити ворожу РЕБ.

Також ми писали, що в Україні розробили перший у світі автономний дрон-перехоплювач коптерного типу LITAVR. Комплекс здатний самостійно злітати, наздоганяти та знищувати повітряні цілі без участі пілота під час польоту.

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