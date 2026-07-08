Експерт розповів, чим ЗСУ знищуватимуть реактивні "Шахеди" у майбутньому

У майбутньому переважна більшість дронів-перехоплювачів будуть мати реактивні силові установки. Це пов'язано зі збільшенням швидкостей ударних БпЛА ворога.

"З моєї точки зору, ми всі (розробники дронів-перехоплювачів - ред.) будемо переходити на реактивну тягу. Тому що це сильно збільшує швидкість, це те, до чого ми всі йдемо, але при цьому збільшення швидкості тягне за собою і інші системи додаткові, які теж треба розвивати", - зазначив Букаренко.

За його словами, сьогодні під час боротьби з реактивними "Шахедами" помітну перевагу у швидкості мають дрони-перехоплювачі літакового типу, адже крила – це питання аеродинаміки. Крила дозволяють дронам досягати більших швидкостей, збільшувати запас ходу, планувати, при цьому задіюючи менше ресурсів самого виробу.

"Ключова перевага мультикоптерних систем – це здатність зависати. Вони, безумовно, більш маневрені, але при цьому вони сильно програють в цій маршрутній дальності, і в швидкостях. Тобто "крила" більш швидкі, якщо розробка була спрямована безпосередньо в цей вектор", - додав СЕО Yartura.