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WBO сохранила за Усиком статус обязательного претендента

Новости » Спорт    21.08.2019 - 09:16
WBO сохранила за Усиком статус обязательного претендента
Фото: Александр Усик (Виталий Носач/РБК-Украина)

Апелляция Диллиана Уайта была отклонена

Всемирная боксерская организация (WBO) сохранила за непобежденным украинским боксером Александром Усиком статус обязательного претендента на пояс в супертяжелом весе. Об этом сообщает Boxingscene.com.

После месяца рассмотрения была отклонена апелляция британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, который был недоволен предоставлением украинцу статуса претендента.

Таким образом, Александр Усик все же сможет рассчитывать на бой за звание чемпиона по версии WBO против победителя реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который должен состояться до конца 2019 года.

В начале июня Джошуа нокаутом проиграл все свои титулы Руису-младшему. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе против Такама 25 мая, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца. Однако камерунец сменил промоутера, что может помешать его участию в поединке с Усиком.

Дебют украинца в супертяжелом весе перенесли на 12 октября, но имя оппонента пока неизвестно.

Джошуа и Руис договорились о дате и месте реванша Усик готов начать тренироваться для дебюта в супертяжах
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