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Усик узнал дату и место проведения дебютного боя в супертяжах

Новости » Спорт    16.08.2019 - 10:30
Усик узнал дату и место проведения дебютного боя в супертяжах
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Имя оппонента пока не сообщается

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик узнал официальную дату и место проведения дебютного поединка в супертяжелом весе. Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас в своем Instagram.

Как и предполагалось ранее, бой состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго. Однако имя оппонента пока не сообщается.

Соперником Усика должен был стать Карлос Такам, с которым он планировал дебютировать в супертяжах весной, но тогда бой был отменен из-за травмы украинца. Однако камерунец сменил промоутера, что может помешать его участию в поединке с Усиком.

Последний раз 32-летний украинский боксер выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал британца Тони Белью и отстоял все титулы в тяжелом весе. В связи с переходом в другую весовую категорию Усик потерял почти все свои титулы.

В случае победы в дебютном поединке в супертяжелом весе Усик станет обязательным претендентом на чемпионский бой с победителем реванша между Джошуа и Энди Руисом в супертяжелом весе, который должен состояться до конца 2019 года.

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