Джошуа и Руис договорились о дате и месте реванша

Фото: Энтони Джошуа - Энди Руис (twitter.com/anthonyfjoshua)

Бой запланирован на 7 декабря в столице Саудовской Аравии

Британский боксер Энтони Джошуа и чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис в супертяжелом весе проведут реванш на нейтральной территории. Об этом утверждает The Telegraph

Бой запланирован на 7 декабря в столице Саудовской Аравии - Эр-Ряде. Сам матч будут показывать стриминговый сервис DAZN и британская компания Sky Box Office.

Также сообщается, что в боксеров был еще один вариант - провести реваншный поединок в Дубае. Помимо этого варианта рассматривался британский Кардифф.

В начале июня Энтони Джошуа нокаутом проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Напомним, победитель поединка Джошуа - Руис затем может встретиться с украинским боксером Александром Усиком.