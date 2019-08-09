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Джошуа и Руис договорились о дате и месте реванша

Новости » Спорт    09.08.2019 - 16:58
Джошуа и Руис договорились о дате и месте реванша
Фото: Энтони Джошуа - Энди Руис (twitter.com/anthonyfjoshua)

Бой запланирован на 7 декабря в столице Саудовской Аравии

Британский боксер Энтони Джошуа и чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Энди Руис в супертяжелом весе проведут реванш на нейтральной территории. Об этом утверждает The Telegraph

Бой запланирован на 7 декабря в столице Саудовской Аравии - Эр-Ряде. Сам матч будут показывать стриминговый сервис DAZN и британская компания Sky Box Office. 

Также сообщается, что в боксеров был еще один вариант - провести реваншный поединок в Дубае. Помимо этого варианта рассматривался британский Кардифф.

В начале июня Энтони Джошуа нокаутом проиграл все свои титулы Энди Руису-младшему. Это был дебютный поединок для британца в США и первое поражение в профессиональной карьере.

Напомним, победитель поединка Джошуа - Руис затем может встретиться с украинским боксером Александром Усиком.

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Новости Украины бойЭнтони ДжошуаБокс
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