Джошуа проиграл нокаутом и потерял все чемпионские пояса

Рефери остановил поединок в седьмом раунде

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа проиграл все свои титулы Эндри Руису-младшему. Бой, который состоялся в Нью-Йорке в ночь с 1 на 2 июня на легендарной арене Madison Square Garden, завершился досрочно.

Мексиканец дважды отправил соперника в нокдаун по ходу 3 раунда, а также в начале 7 после чего рефери остановил поединок.

RECAP:



Round : Joshua puts Ruiz Jr down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Ruiz Jr puts Joshua down

Round : Referee STOPS the fight



: Ruiz Jr wins the IBF, WBA, WBO, IBO world titles pic.twitter.com/XzQNT4fgTA