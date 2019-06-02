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Джошуа проиграл нокаутом и потерял все чемпионские пояса

Новости » Спорт    02.06.2019 - 07:35
Джошуа проиграл нокаутом и потерял все чемпионские пояса
Фото: Энтони Джошуа - Энди Руис (twitter.com/anthonyfjoshua)

Рефери остановил поединок в седьмом раунде

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа проиграл все свои титулы Эндри Руису-младшему. Бой, который состоялся в Нью-Йорке в ночь с 1 на 2 июня на  легендарной арене Madison Square Garden, завершился досрочно.

Мексиканец дважды отправил соперника в нокдаун по ходу 3 раунда, а также в начале 7 после чего рефери остановил поединок.

 

Для Джошуа это поражение стало первым в карьере.

На поединке присутствовал украинский боксер Александр Усик, который в ближайшее время планирует дебютировать в супертяжелом весе.

Напомним, украинец получил травму и бой, запланированный еа 25 мая против камерунца Карлоса Такамы, не состоялся. Ориентировочно Усик вернется в ринг в сентябре.

Определилась дата проведения боя Ломаченко - Кэмпбелл Усик ориентировочно дебютирует в супертяжелом весе в сентябре
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