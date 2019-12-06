WBO признала Ломаченко лучшим боксером 2019 года

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Видео с награждения, которое состоялось на конвенции организации в Токио, было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

В нынешнем году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

Ломаченко является чемпионом в легком весе этой организации, а также владеет поясами еще по двум версиям - Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В 2020 году Ломаченко может завоевать титул абсолютного чемпиона мира. Украинец сразится с победителем поединка за пояс Международной боксерской федерации (IBF) между Ричардом комм из Ганы и американцем Теофимо Лопесом, которые встретятся 14 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, Ломаченко дольше всех пребывает в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории. Украинец пребывает в ранге чемпиона уже 5 лет и 4 месяца - с тех пор, как 21 июня 2014 года победил по очкам американца Гэри Расселла в поединке за титул WBO в полулегком весе.