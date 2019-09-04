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Ломаченко признали лучшим боксером WBA в августе

Новости » Спорт    04.09.2019 - 22:24
Ломаченко признали лучшим боксером WBA в августе
Василий Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)

Он разделил свою награду с Верджилом Ортисом

Украинец Василий Ломаченко признан лучшим боксером по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в августе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации в Instagram.

Свое звание Ломаченко разделил с американским боксером в полусреднем весе Верджилом Ортисом, который 10 августа добыл пояс чемпиона WBA техническим нокаутом соперника.

"Звание Боксер месяца и награду Honorable Mention в августе получили Василий Ломаченко и Верджил Ортис соответственно", - говорится в сообщении организации.

Ломаченко признали лучшим боксером WBA в августеНапомним, 1 сентября Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла в бою за три чемпионских титула. Поединок в Лондоне прошел все отведенные регламентом двенадцать раундов, по итогам которых все судьи отдали победу украинцу.

Отметим, что в результате победы украинец добавил вакантный пояс Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее он завоевал титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Чтобы стать абсолютным чемпионом мира, украинцу осталось завоевать пояс Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет ганец Ричард Комми.

Также РБК-Украина сообщало, что Кэмпбелл попал в больницу после боя с Ломаченко. Его промоутер Эдди Хирн подтвердил, что его подопечный был физически истощен после боя.

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