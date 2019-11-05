Ломаченко дольше всех удерживает титул чемпиона мира

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинец пять лет не отдает пояса

Украинский боксер Василий Ломаченко дольше всех пребывания в статусе чемпиона мира среди действующих обладателей титулов вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Ломаченко пребывает в ранге чемпиона уже 5 лет и 4 месяца - с тех пор, как 21 июня 2014 года победил по очкам американца Гэри Расселла в поединке за титул WBO в полулегком весе. Кроме того, за эти более чем 5 лет Ломаченко стал чемпионом мира в трех весовых категориях быстрее, чем любой другой боксер.

Ближе всех к рекорду Ломаченко - Вэнхенг Менайотин из Таиланда, чемпион в легчайшем весе, владеющий титулом 4 года и 11 месяцев. Рядом также чемпион супертяжелого веса американец Деонтей Уайлдер (4 года и 9 месяцев).

Напомним, украинец предыдущий поединок провел 31 августа 2019 года, победив Люка Кэмпбелла за титул чемпиона мира по версии WBC. Также Ломаченко владеет титулами по версиям WBA и WBO.

Всего в профессионалах Василий провел 15 боев, одержав в них 14 побед и однажды проиграв решением судей.