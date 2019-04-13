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Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO

Новости » Спорт    13.04.2019 - 07:40
Ломаченко защитил чемпионские титулы WBA и WBO
Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Украинец нокаутировал соперника в 4 раунде

Украинский чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нанес поражение официальному претенденту на пояс по версии WBA британцу Энтони Кролле. Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на арене Staples Center, вмещающий около 20 тысяч посетителей.

В третьем раунде украинец отправил соперника в нокдаун. Василий пошел праздновать победу, думая, что это нокаут, но рефери дал продолжить поединок.

В итоге бой все же завершился нокаутом в 4 раунде, ударом в висок.

"Я хочу боя с Майки Гарсией", - сказал Ломаченко сразу после победы.

Для украинца это была вторая защита титула чемпиона мира WBA, а также первая по версии WBO.

Напомним, изначально в апреле украинец должен был встретиться с чемпионом IBF Ричардом Комми (28-2, 25 КО), но ганец повредил руку в титульном бою против Исы Чаниева (13-2, 6 КО).

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