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Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два "Байрактари"

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Середа 25 січня 2023 18:43
Компанія Baykar безкоштовно передала Україні два "Байрактари" Фото: компанія Baykar безкоштовно передала Україні два "Байрактари" (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна отримала від турецької оборонної компанії Baykar два безпілотники Bayraktar TB2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Baykar передалa дрони безкоштовно для допомоги ЗСУ та народу України для захисту від російських окупантів.

"Ми безмежно вдячні компанії Baykar за безкомпромісну та сталу підтримку в найважчі для нашої держави часи", - написали у ГУР.

Як повідомлялося раніше, Baykar мала б завершити будівництво свого заводу в Україні протягом двох років, але війна внесла свої корективи.

Раніше у компанії показали макети майбутнього центру з виробництва та розробки безпілотників в Україні.

Тим часом у Туреччині дрон з українським двигуном провів другий політ.

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