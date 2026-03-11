UA

"Взуттєва диктатура" Трампа: Рубіо "втонув" у завеликих черевиках від президента США

14:50 11.03.2026 Ср
2 хв
Президент США розважається тим, що вгадує розміри взуття людей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Держсекретар США Марко Рубіо з'явився на публіці у завеликих черевиках, які йому подарував американський президент Дональд Трамп. Інші посадовці також поскаржились, що носити президентські подарунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times та The Guardian.

Читайте також: Рейтинг Трампа суттєво впав: що показало нове опитування

У грудні минулого року Трамп розкритикував "жахливе взуття" Рубіо і віцепрезидента Джей Ді Венса, після чого подарував їм по чотири пари нових черевиків фірми Florsheim, які коштують близько 145 доларів.

Західні ЗМІ повідомили, що президент США зупинився на взутті цієї фірми, коли шукав щось зручніше для довгих робочих днів. Він також почав купувати його й для інших, оплачуючи черевики з власної кишені.

Трамп вгадує розміри взуття

Зазначається, що Трамп почав розважатися і намагається вгадати розміри взуття людей. Якщо йому це вдається, президент США доручає зробити замовлення і вже за тиждень до Білого дому прибуває посилка.

Нещодавно Трамп під інтерв’ю разом із Рубіо та Венсом похвалив їхнє "класне взуття". За словами журналістів, він також питає в інших посадовців, чи носять вони подароване ним взуття.

Судячи з викладених в соцмережі фото, пара, подарована Рубіо, вочевидь, завелика для нього - туфлі на його нозі мали доволі комічний вигляд.

Фото: Марко Рубіо у завеликому взутті (x.com/vick55top)

Дві посадовиці Білого дому зізнались, що "у всіх чоловіків адміністрації" є такі черевики, і додали, що "всі бояться їх не носити".

За словами одного з членів кабінету міністрів, подарунок Трампа змусив замінити його улюблене взуття Louis Vuitton і що мало хто готовий ризикнути й не носити подаровані президентом взуття.

Нагадаємо, нещодавнє опитування Reuters/Ipsos показало, що рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади. Американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера Джеффрі Епштейна.

Окрім того, раніше повідомлялось, що майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США "ворогом Європи".

Більше по темі:
Дональд ТрампМарко РубіоДжей Ді Венс