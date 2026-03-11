"Обувная диктатура" Трампа: Рубио "утонул" в слишком больших ботинках от президента США

В декабре прошлого года Трамп раскритиковал "ужасную обувь" Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, после чего подарил им по четыре пары новых ботинок фирмы Florsheim, которые стоят около 145 долларов.

Западные СМИ сообщили, что президент США остановился на обуви этой фирмы, когда искал что-то более удобное для долгих рабочих дней. Он также начал покупать ее и для других, оплачивая ботинки из собственного кармана.

Трамп угадывает размеры обуви

Отмечается, что Трамп начал развлекаться и пытается угадать размеры обуви людей. Если ему это удается, президент США поручает сделать заказ и уже через неделю в Белый дом прибывает посылка.

Недавно Трамп во время интервью вместе с Рубио и Вэнсом похвалил их "классную обувь". По словам журналистов, он также спрашивает у других чиновников, носят ли они подаренную им обувь.

Судя по выложенным в соцсети фото, пара, подаренная Рубио, очевидно, слишком велика для него - туфли на его ноге выглядели довольно комично.

Фото: Марко Рубио в слишком большой обуви (x.com/vick55top)

Две чиновницы Белого дома признались, что "у всех мужчин администрации" есть такие ботинки, и добавили, что "все боятся их не носить".

По словам одного из членов кабинета министров, подарок Трампа заставил заменить его любимую обувь Louis Vuitton и что мало кто готов рискнуть и не носить подаренную президентом обувь.