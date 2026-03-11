RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Обувная диктатура" Трампа: Рубио "утонул" в слишком больших ботинках от президента США

14:50 11.03.2026 Ср
2 мин
Президент США развлекается тем, что угадывает размеры обуви людей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио появился на публике в слишком больших ботинках, которые ему подарил американский президент Дональд Трамп. Другие чиновники также пожаловались, что носят президентские подарки.

В декабре прошлого года Трамп раскритиковал "ужасную обувь" Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, после чего подарил им по четыре пары новых ботинок фирмы Florsheim, которые стоят около 145 долларов.

Западные СМИ сообщили, что президент США остановился на обуви этой фирмы, когда искал что-то более удобное для долгих рабочих дней. Он также начал покупать ее и для других, оплачивая ботинки из собственного кармана.

Трамп угадывает размеры обуви

Отмечается, что Трамп начал развлекаться и пытается угадать размеры обуви людей. Если ему это удается, президент США поручает сделать заказ и уже через неделю в Белый дом прибывает посылка.

Недавно Трамп во время интервью вместе с Рубио и Вэнсом похвалил их "классную обувь". По словам журналистов, он также спрашивает у других чиновников, носят ли они подаренную им обувь.

Судя по выложенным в соцсети фото, пара, подаренная Рубио, очевидно, слишком велика для него - туфли на его ноге выглядели довольно комично.

Фото: Марко Рубио в слишком большой обуви (x.com/vick55top)

Две чиновницы Белого дома признались, что "у всех мужчин администрации" есть такие ботинки, и добавили, что "все боятся их не носить".

По словам одного из членов кабинета министров, подарок Трампа заставил заменить его любимую обувь Louis Vuitton и что мало кто готов рискнуть и не носить подаренную президентом обувь.

Напомним, недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг Трампа является самым низким показателем с момента его возвращения к власти. Американцы недовольны его действиями относительно высокой стоимости жизни и расследованием дела покойного осужденного миллиардера Джеффри Эпштейна.

Кроме того, ранее сообщалось, что почти половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США "врагом Европы".

Больше по теме:
Дональд ТрампМарко РубиоДжей Ди Вэнс