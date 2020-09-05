От взрыва в Жлобине никто не пострадал

В результате взрыва на фабрике художественной инкрустации в белорусском Жлобине никто не пострадал. Пожар в трехэтажном здании уже ликвидировали.
Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
Пожар произошел на верхних этажах, которые не эксплуатируются. Помещения на первом этаже, которые сдаются в аренду, не пострадали.
В Жлобине открытым огнем горела фабрика художественной инкрустации.— TUT.BY (@tutby) September 5, 2020
К сожалению, https://t.co/SAPdczGoiG пока не смог получить информацию о пострадавших, поврежденном имуществе и причинах возгорания от МЧС. pic.twitter.com/NnwfjJLAAw
Напомним, сегодня в здании фабрики художественной инкрустации в Жлобине во время сильного пожара произошел взрыв. В белорусском МЧС сначала отказывались предоставлять любую информацию о происшествии.
Также РБК-Украина писало о взрыве вблизи Филармонии в центре Тбилиси; в результате происшествия погиб один человек, также было известно о пострадавших.
Кроме того, сегодня утром взрыв прогремел в одном из районов Харькова; во двор домовладения неизвестный бросил гранату Ф-1.