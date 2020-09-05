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Від вибуху в Жлобині ніхто не постраждав

Жлобин, Субота 05 вересня 2020 17:06
Від вибуху в Жлобині ніхто не постраждав
Фото: білоруський пожежник (facebook.com/112belarus)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті вибуху на фабриці художньої інкрустації в білоруському Жлобині ніхто не постраждав. Пожежу в триповерховій будівлі вже ліквідували.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.by.

Пожежа сталася на верхніх поверхах, які не експлуатуються. Приміщення на першому поверсі, які здаються в оренду, не постраждали.

Нагадаємо, сьогодні в будівлі фабрики художньої інкрустації в Жлобині під час сильної пожежі стався вибух. В білоруському МНС спочатку відмовлялися надавати будь-яку інформацію про подію.

Також РБК-Україна писало про вибух поблизу Філармонії в центрі Тбілісі; в результаті події загинула одна людина, також було відомо про постраждалих.

Крім того, сьогодні вранці вибух пролунав в одному з районів Харкова; на подвір'я домоволодіння невідомий кинув гранату Ф-1.

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Новини України Надзвичайні події БілорусьпожежафабрикаВибух
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