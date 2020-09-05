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В Беларуси произошел взрыв на фабрике

Жлобин, Суббота 05 сентября 2020 16:08
В Беларуси произошел взрыв на фабрике
Фото: взрыв в Жлобине (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

В субботу, 5 сентября, в белорусском городе Жлобин произошел мощный взрыв. Взрыв произошел во время пожара на фабрике художественной инкрустации.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

На распространенном видео видно, что на верхнем этаже фабрики произошел сильный пожар. Позже произошел сильный взрыв.

В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставляют информации о причинах пожара, нанесенном ущербе и возможных жертвах или пострадавших.

Напомним, вчера мощный взрыв произошел в центре Тбилиси; во время ремонтных работ в клубе взорвался кислородный баллон, в результате чего один человек погиб, а трое пострадали.

Кроме того, сегодня утром сильный взрыв прогремел в одном из районов Харькова; предварительно установлено, что во двор одного из домовладений бросили гранату.

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