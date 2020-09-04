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Взрыв в Тбилиси: один человек погиб, трое пострадали

Тбилиси, Пятница 04 сентября 2020 17:29
Взрыв в Тбилиси: один человек погиб, трое пострадали
Фото: на месте взрыва в Тбилиси (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате взрыва в Тбилиси погиб один человек, еще трое человек получили ранения. В клубе Dejavu на улице Костава взорвался кислородный баллон.

Об этом сообщает местное издание News Georgia.

В помещении клуба проводились ремонтные работы. Кислородный баллон, по предварительным данным, взорвался при монтаже сплит-системы. Взрывной волной в соседних домах выбило окна, а обломки разлетелись на десятки метров, повредив несколько автомобилей.

Среди пострадавших двое рабочих, которые делали ремонт, а также менеджер заведения.

В связи с произошедшим правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Грузии - нарушение правил безопасности, что повлекло гибель человека.

Напомним, сегодня днем возле Филармонии в Тбилиси прогремел мощный взрыв. Местные СМИ распространили информацию о пострадавших от взрыва, но никаких деталей не предоставили. На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

Также РБК-Украина писало о взрыве на рынке "Барабашово" в Харькове.

Кроме того, недавно в Днепре в результате взрыва в собственном автомобиле погиб мужчина.

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