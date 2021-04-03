После взрыва газа в Одессе из дома отселили 34 человека
Фото: взрыв в Одессе (dsns.gov.ua)
После взрыва газа в многоквартирном доме в Одессе пришлось отселить 34 человека. Все они жили в квартирах подъезда, в котором произошел взрыв.
Взрыв произошел днем 2 апреля в Суворовском районе города. Взорвался газ в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома. После этого возник пожар.
В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и была повреждена внешняя стена дома.
В ходе тушения пожара эвакуировали 15 человек.
РБК-Украина писало, что один пострадавший человек умер в больнице. Еще двое находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, сначала сообщалось о пяти пострадавших.
По факту взрыва полиция возбудила уголовное дело. Правоохранители расследуют нарушения требований пожарной безопасности.