Після вибуху газу в Одесі з будинку відселили 34 людини
Фото: вибух в Одесі (dsns.gov.ua)
Після вибуху газу в багатоквартирному будинку в Одесі довелося відселити 34 людини. Всі вони жили в квартирах під'їзду, в якому стався вибух.
Вибух стався вдень 2 квітня у Суворовському районі міста. Вибухнув газ у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. Після цього виникла пожежа.
Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхами та пошкоджено зовнішню стіну будинку.
В ході гасіння пожежі евакуювали 15 людей.
РБК-Україна писало, що одна постраждала людина померла у лікарні. Ще двоє перебувають у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих.
За фактом вибуху поліція порушила кримінальну справу. Правоохоронці розслідують порушення вимог пожежної безпеки.