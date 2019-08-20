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Взрыв в Северодвинске: в РФ 4 станции мониторинга прекратили передачу данных

Новости » Происшествия    20.08.2019 - 11:01
Взрыв в Северодвинске: в РФ 4 станции мониторинга прекратили передачу данных
Иллюстративное фото (mch.go.ru)

Власти РФ могли отключить станции, чтобы скрыть информацию о причинах взрыва

После взрыва 8 августа на военном полигоне под Северодвинском в России всего четыре мониторинговые станции, которые входят в международную систему, прекратили передачу данных. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Соответствующие данные изданию предоставил секретарь Организации Договора о запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

Он отметил, что со станций на Чукотке и Алтае не передают информацию с 13 августа. Кроме того, ранее перестали передавать данные станции в Дубне и Кирове. Российские чиновники объяснили это проблемами со связью.

Подчеркивается, что опрошенные изданием эксперты не исключают, что российские власти отключили станции, чтобы скрыть информацию о причинах взрыва. Когда именно они восстановят передачу данных, пока не известно.

В международную сеть входят сотни мониторинговых станций, отслеживающих сейсмические сдвиги, звуковые колебания и другие изменения, касающиеся ядерных испытаний.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона в результате взрыва в Северодвинске нет. Тогда российский лидер впервые прокомментировал взрыв.

Как писало РБК-Украина, через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском, две российские станции мониторинга радиации перестали передавать данные. По мнению экспертов, отключение станций усиливает опасения, что Кремль пытается скрыть обстоятельства катастрофы. После взрыва ракеты на военном полигоне 8 августа, радиационное облако накрыло большую часть юго-восточных и центральных регионов Украины, а также Крым.

Добавим также, Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности спустя несколько дней после аварии на полигоне под Архангельском обнаружило в воздухе возле границы с РФ радиоактивный йод.

Две станции мониторинга радиации отключились после взрыва ракеты в Северодвинске Норвегия выявила радиационное загрязнение на границе с Россией
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