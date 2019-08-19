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Путин впервые прокомментировал взрыв в Северодвинске

Новости » Общество    19.08.2019 - 22:17
Путин впервые прокомментировал взрыв в Северодвинске
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент России заверил, что взрыв не влияет на радиационный фон

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона в результате взрыва в Северодвинске, который произошел 8 августа, нет. Об этом сообщают российские СМИ.

Путин сообщил, что ситуацию в зоне происшествия контролируют специалисты, среди которых и независимые эксперты.

"Никакой угрозы там нет, никакого повышения фона там тоже нет. Туда были направлены эксперты, в том числе независимые, которые контролируют ситуацию. Я получаю доклады от наших экспертов - военных и гражданских. Мы серьезных изменений там не видим, но превентивные меры принимаются, чтобы не было никаких неожиданностей", - заявил президент РФ.

Также Путин добавил, что люди, которые погибли при взрыве, выполняли очень важную государственную функцию.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском, две российские станции мониторинга радиации перестали передавать данные. По мнению экспертов, отключение станций усиливает опасения, что Кремль пытается скрыть обстоятельства катастрофы. После взрыва ракеты на военном полигоне 8 августа, радиационное облако накрыло большую часть юго-восточных и центральных регионов Украины, а также Крым.

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