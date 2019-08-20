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Вибух у Сєвєродвінську: у РФ 4 станції моніторингу припинили передачу даних

Новини » Надзвичайні події    20.08.2019 - 11:01
Вибух у Сєвєродвінську: у РФ 4 станції моніторингу припинили передачу даних
Ілюстративне фото (mch.go.ru)

Влада РФ могла відключити станції, щоб приховати інформацію про причини вибуху

Після вибуху 8 серпня на військовому полігоні під Сєвєродвінськом у Росії загалом чотири моніторингові станції, які входять до міжнародної системи, припинили передачу даних. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Відповідні дані виданню надав секретар Організації Договору про заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо.

Він зазначив, що зі станцій на Чукотці та Алтаї не передають інформацію з 13 серпня. Крім того, раніше перестали передавати дані станції в Дубні та Кірові. Російські чиновники пояснили це проблемами зі зв'язком.

Підкреслюється, що опитані виданням експерти не виключають, що російська влада відключила станції, щоб приховати інформацію про причини вибуху. Коли саме вони відновлять передачу даних, поки не відомо.

До міжнародної мережі входять сотні моніторингових станцій, які відстежують сейсмічні зрушення, звукові коливання та інші зміни, що стосуються ядерних випробувань.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що ніякої загрози підвищення радіаційного фону в результаті вибуху в Северодвінську немає. Тоді російський лідер уперше прокоментував вибух.

Як писало РБК-Україна, через два дні після вибуху ракети під Северодвінськом дві російські станції моніторингу радіації перестали передавати дані. На думку експертів, відключення станцій підсилює побоювання, що Кремль намагається приховати обставини катастрофи. Після вибуху ракети на військовому полігоні 8 серпня радіаційна хмара накрила велику частину південно-східних і центральних регіонів України, а також Крим.

Додамо також, Норвезьке агентство радіаційної та ядерної безпеки через кілька днів після аварії на полігоні під Архангельськом виявило в повітрі біля кордону з РФ радіоактивний йод.

Дві станції моніторингу радіації відключилися після вибуху ракети в Северодвінську Норвегія виявила радіаційне забруднення на кордоні з Росією
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