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Взрыв дома в Новой Одессе: спасатели изъяли тело третьей жертвы

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Воскресенье 28 ноября 2021 17:33
Взрыв дома в Новой Одессе: спасатели изъяли тело третьей жертвы Фото: в Николаевской области произошел взрыв, спасатели нашли тело третьего погибшего(dsns.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

27 ноября в городе Новая Одесса произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате инцидента погибли по меньшей мере три человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По состоянию на 16:10, спасатели сообщили об изъятии из-под завала тела третьей жертвы.

Сейчас подразделения ГСЧС продолжают работы по демонтажу разрушенных элементов конструкции пятиэтажки и поиску других жертв.

Фото: в Николаевской области произошел взрыв, спасатели нашли тело третьего погибшего(dsns.gov.ua)

"На месте развернут две палатки ГСЧС (палатка пункта обогрева и отдыха для личного состава и штаб по ликвидации) и палатка Красного Креста (обеспечивают питание). Нацполицией организована охрана общественной безопасности и недопущение мародерства", - добавляет пресс-служба.

К работе привлечены 232 человека и 54 единицы техники.

"Местными органами власти оказывается помощь пострадавшим жителям (в настоящее время с 30 отселенных квартир дома в отеле изъявил желание поселиться 1 житель, все остальные временно будут находиться у родственников и знакомых)" - отмечает ГСЧС.

Фото: в Николаевской области произошел взрыв, спасатели нашли тело третьего погибшего(dsns.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что в Николаевской области произошел взрыв в пятиэтажном доме.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту взрыва.

Из-под завала спасатели извлекли тела двух жертв.

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