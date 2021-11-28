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Вибух будинку в Новій Одесі: рятувальники вилучили тіло третьої жертви

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Неділя 28 листопада 2021 17:33
Вибух будинку в Новій Одесі: рятувальники вилучили тіло третьої жертви Фото: у Миколаївській області стався вибух, рятувальники знайшли тіло третього загиблого(dsns.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

27 листопада у місті Нова Одеса стався вибух в п’ятиповерховому житловому будинку. Внаслідок інциденту загинули щонайменше троє осіб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Станом на 16:10, рятувальники повідомили про вилучення з-під завалу тіла третьої жертви.

Наразі підрозділи ДСНС продовжують роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкції п’ятиповерхівки та пошуку інших жертв.

Фото: у Миколаївській області стався вибух, рятувальники знайшли тіло третього загиблого(dsns.gov.ua)

"На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста (забезпечують харчування). Нацполіцією організовано охорону громадської безпеки та недопущення мародерства", - додає пресслужба.

До роботи залучено 232 особи й 54 одиниці техніки.

"Місцевими органами влади надається допомога постраждалим мешканцям (на даний час з 30 відселених квартир будинку в готелі виявив бажання поселитися 1 мешканець, всі інші тимчасово будуть перебувати у родичів та знайомих)" - відзначає ДСНС.

Фото: у Миколаївській області стався вибух, рятувальники знайшли тіло третього загиблого(dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що в Миколаївській області стався вибух в п'ятиповерховому будинку.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху.

З-під завалу рятувальники витягли тіла двох жертв.

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