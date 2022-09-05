Взрыв боеприпасов в Чернигове: ГБР потребует ареста причастных к трагедии
ГБР сообщило о подозрении двум военнослужащим, которые причастны к недавнему взрыву на выставке в Чернигове. Потребует их ареста.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как отмечает ГБР, один из военнослужащих во время демонстрации оружия позволил ребенку взять в руки противотанковую гранату и нажать спусковой крючок.
"О подозрении сообщено военнослужащему, который позволил ребенку нажать спусковой крючок, и его командиру, который дал приказ подчиненным военнослужащим привезти оружие на выставку для демонстрации", - пишет пресс-служба ГБР.
Причастным к взрыву сообщено о подозрении в нарушении правил обращения с оружием, которое причинило телесные повреждения нескольким лицам. В соответствии с ч. 2 ст. 414 УК, военнослужащим грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
"Лица были задержаны, в суд будет подано ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавляет ГБР.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.
Сначала было известно о 5 пострадавших, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик находится в реанимации. Уже позже число пострадавших возросло до 15 человек.
По слова президента Украины Владимира Зеленского, правоохранители задержали двух человек причастных к взрыву.
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