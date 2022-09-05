Вибух боєприпасів у Чернігові: ДБР вимагатиме арешту причетних до трагедії

ДБР повідомила про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до нещодавнього вибуху на виставці у Чернігові. Вимагатиме їх арешту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як відзначає ДБР, один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук протитанкову гранату й натиснути спусковий гачок.

"Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок, та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації", - пише пресслужба ДБР.

Причетним до вибуху повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Відповідно до ч. 2 ст. 414 КК, військовослужбовцям загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

"Особи були затримані, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додає ДБР.