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Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский

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Киев, Воскресенье 04 сентября 2022 22:46
Правоохранители задержали двух человек, причастных к трагедии в Чернигове, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Двух человек, причастных к взрывам на выставке оружия в Чернигове, задержали правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного правонарушения были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове", - заявил Зеленский.

Президент детализировал, что один из задержанных отдал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие, а второй - разрешил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство открыли в ГБР.

"Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах - следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных вещей. Жизнь людей - это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", - отметил он.

Напомним, в Чернигове на выставке боеприпасов 3 сентября раздался взрыв.

Позже стало известно, что в результате взрыва пять человек получили ранения, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Сейчас пострадавшие находятся в больнице.

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Владимир Зеленский Чернигов ГБР Взрыв
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