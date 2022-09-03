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Количество детей, раненых из-за взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, выросло

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Чернигов, Суббота 03 сентября 2022 15:30
Количество детей, раненых из-за взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, выросло Фото: в Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов (suspilne.media)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва ручного противотанкового гранатомета на выставке боеприпасов в центре Чернигова ранения получили трое детей. Один ребенок - в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Не могу не отреагировать на трагедию, которая произошла сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали", - рассказал он.

В частности, по его словам, 2-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

"В настоящее время идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", - добавил Чаус.

Как сообщалось, в Чернигове, на Валу, во время выставки боеприпасов в субботу, 3 сентября, раздался взрыв. Сначала сообщалось о двух раненых детях.

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