Количество детей, раненых из-за взрыва на выставке боеприпасов в Чернигове, выросло

В результате взрыва ручного противотанкового гранатомета на выставке боеприпасов в центре Чернигова ранения получили трое детей. Один ребенок - в реанимации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Не могу не отреагировать на трагедию, которая произошла сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали", - рассказал он.

В частности, по его словам, 2-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

"В настоящее время идет обследование места событий и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи. Виновные будут наказаны", - добавил Чаус.