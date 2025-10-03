Взимку Росія, імовірно, посилить атаки на енергосистему України, - розвідка Естонії

Цієї зими Росія, ймовірно, активізує удари по енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Зараз у неї для цього більше ресурсів, ніж раніше.
Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За його оцінкою, найближчим часом перебіг бойових дій, найімовірніше, істотно не зміниться. Російські війська продовжать чинити тиск по всій лінії фронту, прагнучи локальних тактичних успіхів.
"Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що в найближчі тижні Російській Федерації вдасться домогтися значного прориву", – зазначив Ківісельг.
За його словами, відчуваючи розчарування через військові невдачі, російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України з метою завдати цивільному населенню максимальної шкоди.
"Незважаючи на суспільний галас, такий сценарій залишається вельми ймовірним. По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення української цивільної інфраструктури. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", - зазначив глава розвідцентру.
Він наголосив, що асиметричні дії російських військ щодо порушення стабільної роботи українських атомних електростанцій слід вважати вкрай серйозними та небезпечними.
Мета цих дій - влаштувати масштабну диверсію і відволікти сили української влади та міжнародних партнерів, які надають підтримку Україні.
"Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження зажадала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни й призвела б до припинення оборонних операцій. Крім того, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії РФ виявилася б пов'язана з украй високим ризиком для безпеки", - додав Ківісельг.
Нагадаємо, внаслідок ворожих ударів по енергетиці України 1 жовтня відразу у кількох областях почалися проблеми з електроенергією. Найскладніша ситуація - у Сумській та Чернігівській областях.
Внаслідок масованих ударів Росії по критичній інфраструктурі в "Чернігівобленерго" заявили, що ситуація в енергосистемі регіону залишається мегакритичною. Через це від 1 жовтня в області діють жорсткі графіки відключень світла.
Окрім того, сьогодні, 3 жовтня, через велику кількість ударів по енергооб'єкту в Шостці Сумської області все місто залишилося без світла.
А у Донецькій області через ворожий обстріл без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська.