Уже сдают назад? У Путина объяснили заявление о ядерных испытаниях

В Кремле начали оправдываться после того, как российский диктатор Владимир Путин дал приказ "возобновить ядерные испытания". Там заявили, что о возобновлении испытаний якобы и не говорилось - а речь шла о другом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова для российской пропаганды.

Также пресс-секретарь Кремля не назвал никаких сроков этой так называемой "проработки целесообразности" - заявив пропагандистам, что конкретных сроков диктатор, мол, "не объявлял". Песков только добавил, что "анализировать целесообразность" будут столько, сколько потребуется "для пониманий намерений США".

"Хочу подчеркнуть, что Путин не давал указа начинать подготовку ядерных испытаний. Путин поручил проработать вопрос целесообразности подготовки к таким испытаниям. Этим сейчас и будут заниматься", - заявил Песков.

Отметим, 4 ноября во время заседания российского совета безопасности диктатор Владимир Путин заявил, что Россия начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". Диктатор приказал российским чиновникам начать готовить эти испытания.

Не менее больные заявления во время этого заседания сделал так называемый министр обороны России Андрей Белоусов. Он выдумал, что США во время учений Global Thunder в октябре 2025 года якобы отрабатывали удары ядерным вооружением по российской территории.

Почему в Кремле истерика

Заявления Путина и одного из его приспешников прозвучали на фоне того, что президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что его страна возобновит проведение ядерных испытаний. Трамп сказал, что буквально вынужден был принять такое решение, поскольку "другие страны" уже возобновили ядерные испытания - очевидно имея в виду РФ и союзный Кремлю Китай.

Старт этому "соревнованию" дал именно Путин: в конце октября диктатор рассказал об "успешных испытаниях" ракеты "Буревестник", которая якобы "оборудована ядерной установкой". Также диктатор заявил о том, что Россия якобы провела успешные испытания подводного дрона "Посейдон" - тоже якобы с "ядерной установкой".

Американские военные 5 ноября провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая является главным тяжелым носителем ядерного оружия США. Испытания прошли удачно.