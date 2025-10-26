Подолав 14 тисяч км: Путін похвалився випробуванням ядерної ракети "Буревісник"

Російський диктатор Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту головною темою став доповідь про нібито "успішні" випробування ядерної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

На нараді начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов поінформував Путіна про "досягнення на фронті" і підсумки тренувань стратегічних наступальних сил. Особливу увагу приділили випробуванням перспективних зразків озброєння.

За словами Герасимова, 21 жовтня відбулося тестування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою "Буревісник", яка, як повідомляють, подолала близько 14 тис. км. Російський Генштаб стверджує, що це "не межа" її можливостей.

Путін назвав "Буревісник" "унікальним зразком, якого нема ні в кого в світі", і заявив, що ракета нібито продемонструвала здатність обходити системи протиракетної оборони. Водночас він визнав, що для постановки цього озброєння на бойове чергування ще потрібно виконати велику роботу.

"Треба визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в наших збройних силах", - заявив Путін.

Що відомо про "Буревісник"

Варто зауважити, що наразі немає офіційних підтверджень випробування ракети. Однак ще влітку Reuters з посиланням на дослідників і джерела писало, що Росія може до нього готуватися.

За словами джерел видання, супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні "Паньково" на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.