ua en ru
Нд, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Подолав 14 тисяч км: Путін похвалився випробуванням ядерної ракети "Буревісник"

Росія, Неділя 26 жовтня 2025 10:33
UA EN RU
Подолав 14 тисяч км: Путін похвалився випробуванням ядерної ракети "Буревісник" Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ. Під час візиту головною темою став доповідь про нібито "успішні" випробування ядерної ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

На нараді начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов поінформував Путіна про "досягнення на фронті" і підсумки тренувань стратегічних наступальних сил. Особливу увагу приділили випробуванням перспективних зразків озброєння.

За словами Герасимова, 21 жовтня відбулося тестування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою "Буревісник", яка, як повідомляють, подолала близько 14 тис. км. Російський Генштаб стверджує, що це "не межа" її можливостей.

Путін назвав "Буревісник" "унікальним зразком, якого нема ні в кого в світі", і заявив, що ракета нібито продемонструвала здатність обходити системи протиракетної оборони. Водночас він визнав, що для постановки цього озброєння на бойове чергування ще потрібно виконати велику роботу.

"Треба визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення цієї зброї в наших збройних силах", - заявив Путін.

Що відомо про "Буревісник"

Варто зауважити, що наразі немає офіційних підтверджень випробування ракети. Однак ще влітку Reuters з посиланням на дослідників і джерела писало, що Росія може до нього готуватися.

За словами джерел видання, супутникові знімки показують активну діяльність на полігоні "Паньково" на архіпелазі Нова Земля в Баренцовому морі.

Попри заяву Путіна у жовтні 2023 року про "останнє успішне випробування", ракета так і не була прийнята на озброєння.

Більш детально про таке озброєння - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Ядерна зброя Ядерні випробування Війна в Україні
Новини
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Росія другу ніч поспіль атакувала Київ: були пожежі, є жертви і постраждалі (фото наслідків)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію