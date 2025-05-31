Трамп анонсував підписання двох ключових угод щодо Близького Сходу

Мирний план Ізраїлю та ХАМАС

Після вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні, Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню та обмін заручниками.

Однак у другій половині березня, через затягування палестинцями обмінів, Ізраїль відновив військову операцію в Секторі Газа.

Паралельно США ініціювали переговори щодо нової угоди про мир й обмін заручниками.

Днями Ізраїль дав згоду на розроблений Білим домом проект мирної угоди з ХАМАС.

Документ вміщує детальні умови припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Палестинське угруповання ще не дало відповіді щодо цього проекту.

Ядерна угода США та Ірану

Під час першої каденції у 2017-2021 роках, Дональд Трамп вийшов з попередньої ядерної угоди між США та Іраном та відновив санкції проти Тегерана.

Після повернення на посаду президента у січні 2025 року, Трамп узяв курс на укладення нової ядерної угоди з Іраном.

На початку березня, президент направив листа духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї. У посланні йшлося про ініціативу щодо нової ядерної угоди. Водночас Трамп попередив, що у разі відмови Іран може зазнати масштабних ударів по своїй території, зокрема по об'єктах, пов’язаних з ядерною програмою.

У другій половині квітня представники США та Ірану провели в Омані переговори, щодо ядерної угоди з Тегераном.

Іранська сторона заявила про готовність піти на поступки у сфері збагачення урану, однак висунула власні умови.

Тим часом Ізраїль неодноразово попереджав про можливість нанесення ударів по іранських ядерних об'єктах у найближчі місяці.

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