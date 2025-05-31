Трамп анонсував підписання двох ключових угод щодо Близького Сходу

Сполучені Штати близькі до досягнення домовленостей між Ізраїлем та ХАМАС, а також з Іраном.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Він зазначив, що Ізраїль та ХАМАС "дуже близькі до угоди щодо Гази". За його словами, Білий дім повідомить результат "упродовж дня або, можливо, завтра (1 червня. - ред.)".
Крім того, Трамп заявив про високу вірогідність укладення США "ядерної угоди" з Іраном.
"Вони (Іран. - ред.) не хочуть, щоб їх підірвали, вони краще укладуть угоду. І я думаю, що це може статися в недалекому майбутньому, і це було б чудово - досягти домовленості без скидання бомб по всьому Близькому Сходу", - заявив американський президент.
Після вступу Дональда Трампа на посаду президента США у січні, Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню та обмін заручниками.
Однак у другій половині березня, через затягування палестинцями обмінів, Ізраїль відновив військову операцію в Секторі Газа.
Паралельно США ініціювали переговори щодо нової угоди про мир й обмін заручниками.
Днями Ізраїль дав згоду на розроблений Білим домом проект мирної угоди з ХАМАС.
Документ вміщує детальні умови припинення вогню та обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАС. Палестинське угруповання ще не дало відповіді щодо цього проекту.
Під час першої каденції у 2017-2021 роках, Дональд Трамп вийшов з попередньої ядерної угоди між США та Іраном та відновив санкції проти Тегерана.
Після повернення на посаду президента у січні 2025 року, Трамп узяв курс на укладення нової ядерної угоди з Іраном.
На початку березня, президент направив листа духовному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї. У посланні йшлося про ініціативу щодо нової ядерної угоди. Водночас Трамп попередив, що у разі відмови Іран може зазнати масштабних ударів по своїй території, зокрема по об'єктах, пов’язаних з ядерною програмою.
У другій половині квітня представники США та Ірану провели в Омані переговори, щодо ядерної угоди з Тегераном.
Іранська сторона заявила про готовність піти на поступки у сфері збагачення урану, однак висунула власні умови.
Тим часом Ізраїль неодноразово попереджав про можливість нанесення ударів по іранських ядерних об'єктах у найближчі місяці.
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