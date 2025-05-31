Трамп анонсировал скорое подписание ключевых соглашений по Ближнему Востоку

Мирный план Израиля и ХАМАС

После вступления Дональда Трампа на пост президента США в январе, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками.

Однако во второй половине марта, из-за затягивания палестинцами обменов, Израиль возобновил военную операцию в Секторе Газа.

Параллельно США инициировали переговоры по новому соглашению о мире и обмене заложниками.

На днях Израиль дал согласие на разработанный Белым домом проект мирного соглашения с ХАМАС.

Документ содержит детальные условия прекращения огня и обмена заложниками между Израилем и ХАМАС. Палестинская группировка еще не дала ответа относительно этого плана.

Ядерное соглашение США и Ирана

Во время первой каденции в 2017-2021 годах, Дональд Трамп вышел из предыдущей ядерной сделки между США и Ираном и возобновил санкции против Тегерана.

После возвращения на пост президента в январе 2025 года, Трамп взял курс на заключение нового ядерного соглашения с Ираном.

В начале марта, президент направил письмо духовному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи. В послании говорилось об инициативе по новой ядерной сделке. В то же время Трамп предупредил, что в случае отказа Иран может подвергнуться масштабным ударам по своей территории, в частности по объектам, связанным с ядерной программой.

Во второй половине апреля представители США и Ирана провели в Омане переговоры, по ядерной сделке с Тегераном.

Иранская сторона заявила о готовности пойти на уступки в сфере обогащения урана, но выдвинула собственные условия.

Тем временем Израиль неоднократно предупреждал о возможности нанесения ударов по иранским ядерным объектам в ближайшие месяцы.

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