Трамп анонсировал скорое подписание ключевых соглашений по Ближнему Востоку

Соединенные Штаты близки к достижению договоренностей между Израилем и ХАМАС, а также с Ираном.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Он отметил, что Израиль и ХАМАС "очень близки к соглашению по Газе". По его словам, Белый дом сообщит результат "в течение дня или, возможно, завтра (1 июня. - ред.)".
Кроме того, Трамп заявил о высокой вероятности заключения США "ядерной сделки" с Ираном.
"Они (Иран. - ред.) не хотят, чтобы их взорвали, они лучше заключат сделку. И я думаю, что это может произойти в скором будущем, и это было бы замечательно - достичь договоренности без сброса бомб по всему Ближнему Востоку", - заявил американский президент.
После вступления Дональда Трампа на пост президента США в январе, Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и обмене заложниками.
Однако во второй половине марта, из-за затягивания палестинцами обменов, Израиль возобновил военную операцию в Секторе Газа.
Параллельно США инициировали переговоры по новому соглашению о мире и обмене заложниками.
На днях Израиль дал согласие на разработанный Белым домом проект мирного соглашения с ХАМАС.
Документ содержит детальные условия прекращения огня и обмена заложниками между Израилем и ХАМАС. Палестинская группировка еще не дала ответа относительно этого плана.
Во время первой каденции в 2017-2021 годах, Дональд Трамп вышел из предыдущей ядерной сделки между США и Ираном и возобновил санкции против Тегерана.
После возвращения на пост президента в январе 2025 года, Трамп взял курс на заключение нового ядерного соглашения с Ираном.
В начале марта, президент направил письмо духовному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи. В послании говорилось об инициативе по новой ядерной сделке. В то же время Трамп предупредил, что в случае отказа Иран может подвергнуться масштабным ударам по своей территории, в частности по объектам, связанным с ядерной программой.
Во второй половине апреля представители США и Ирана провели в Омане переговоры, по ядерной сделке с Тегераном.
Иранская сторона заявила о готовности пойти на уступки в сфере обогащения урана, но выдвинула собственные условия.
Тем временем Израиль неоднократно предупреждал о возможности нанесения ударов по иранским ядерным объектам в ближайшие месяцы.
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