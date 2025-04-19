Іран готовий обмежити збагачення урану, але вимагає гарантій від США

Іран заявив Сполученим Штатам на переговорах минулого тижня, що готовий прийняти деякі обмеження щодо збагачення урану. Але він потребує надійних гарантій того, що президент США Дональд Трамп не вийде з ядерної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Іран і США мають намір провести другий раунд переговорів Римі, через тиждень після першого раунду переговорів в Омані. Обидві сторони охарактеризували перемовини як позитивні.

Трамп, який з лютого відновив кампанію "максимального тиску" на Тегеран, відмовився від ядерного пакту 2015 року між Іраном і шістьма світовими державами в 2018 році під час свого першого терміну і відновив санкції проти Ірану.

За минулі роки Тегеран, як йдеться в матеріалі Reuters, неухильно переступав межі угоди 2015 року щодо своєї ядерної програми.

Тегеран підійшов до переговорів обережно, скептично ставлячись до того, що вони можуть призвести до угоди, і з підозрою ставлячись до Трампа, який неодноразово погрожував бомбардуванням Ірану, якщо той не припинить свою програму прискореного збагачення урану.