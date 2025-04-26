Іран і США провели "серйозніші, ніж раніше" переговори: AP дізналося деталі

Іран і США провели сьогодні в Омані поглиблені переговори з приводу ядерної програми Тегерана. Бесіда виявилася продуктивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Людина, близька до спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа підтвердила, що зустріч відбулася, тривала кілька годин, а потім закінчилася.

Міністр закордонних справи Ірану Аббас Арагчі заявив державному телебаченню після перемовин, що сторони протягом дня обмінялися письмовими зауваженнями під час обговорень, які він охарактеризував як "дуже серйозні та орієнтовані на роботу".

"Цього разу переговори були набагато серйознішими, ніж у минулому, і ми поступово перейшли до глибших і докладніших обговорень. Ми дещо відійшли від ширших, загальних обговорень - хоча не можна сказати, що всі розбіжності було вирішено. Розбіжності все ще існують як щодо основних питань, так і щодо деталей", - сказав він.

Водночас високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності заявив, що переговори були "позитивними і продуктивними".

"Цей останній раунд прямих і непрямих обговорень тривав понад чотири години. Ще багато що належить зробити, але було досягнуто подальшого прогресу в досягненні угоди. Ми домовилися зустрітися знову найближчим часом у Європі, і ми дякуємо нашим оманським партнерам за сприяння цим переговорам", - йдеться в ньому.

Міністр закордонних справ Оману Бадр аль-Бусаїді, який виступав посередником у двох попередніх раундах переговорів, і теж висловив позитивну точку зору за підсумками суботніх переговорів. Він заявив, що Іран і США "виявили спільне прагнення досягти угоди, заснованої на взаємній повазі та незмінних зобов'язаннях

"Було розглянуто основні принципи, цілі та технічні проблеми. Переговори продовжаться наступного тижня, а ще одна зустріч на високому рівні попередньо запланована на 3 травня", - написав аль-Бусаїді в соцмережі Х.