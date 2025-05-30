ХАМАС не поспішає з відповіддю: припинення вогню в Газі під питанням

ХАМАС все ще вивчає пропозицію спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про тимчасове припинення вогню в Газі. Однак вона не відповідає вимогам угруповання.

Про це заявив офіційний представник ХАМАС Бассем Наїм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Наїм додав, що пропозиція США, яку схвалив Ізраїль до того, як її надіслали ХАМАС, по суті означає "увічнення окупації та продовження вбивства і голоду - навіть у період тимчасового перемир'я".

За його словами, пропозиція Віткоффа щодо угоди із заручниками "не відповідає жодній із вимог нашого народу". Водночас він заявив, що керівництво його угруповання все ще вивчає документ.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа, у січні, між Ізраїлем і ХАМАС була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.

Незабаром, коли ХАМАС почав затримувати обмін, Ізраїль заблокував постачання гуманітарної допомоги в Газу, а після, 18 березня, відновив бойові дії. Однак минулого тижня стало відомо, що країна частково зняла блокаду і допомогу знову постачають.

Також ми писали, що вчора прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що Ізраїль підписав угоду про припинення вогню в Газі, яку презентував Віткофф. Тепер відповідне рішення очікується і від ХАМАСу.

"Ізраїль підписав цю пропозицію до того, як вона була направлена ХАМАСу. Я також можу підтвердити, що дискусії тривають, і ми сподіваємося, що припинення вогню в Газі відбудеться, щоб ми могли повернути всіх заручників додому", - каже Левітт.

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