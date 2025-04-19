Ізраїль розглядає удар по ядерних об'єктах Ірану, попри переговори США, - Reuters
Ізраїль може завдати удару по ядерних об’єктах Ірану найближчими місяцями. США не підтримують цей крок і закликають зосередитися на переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ізраїль розглядає можливість завдати обмеженого військового удару по ядерній інфраструктурі Ірану вже найближчими місяцями, навіть без прямої підтримки США.
Попри те, що президент Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі дав зрозуміти прем’єру Біньяміну Нетаньяху, що Вашингтон наразі хоче зосередитися на дипломатії, Ізраїль готує кілька сценаріїв військових операцій - від авіаударів до точкових дій спецназу.
За даними джерел Reuters, такі удари могли б тимчасово уповільнити ядерну програму Ірану.
У суботу в Римі має відбутися другий раунд попередніх переговорів між американськими та іранськими дипломатами щодо іранського атомного досьє.
Водночас в Ізраїлі вважають, що нинішні переговори можуть не призвести до реального згортання іранської програми, що є принциповою умовою для Нетаньяху.
Позиція США
Водночас у самому Ірані вже відреагували на можливу загрозу. Представник сил безпеки заявив, що будь-який удар по іранських об’єктах викличе "жорстку та рішучу відповідь".
Джерела зазначають, що на тлі внутрішніх політичних викликів Нетаньяху може бути зацікавлений у зовнішньому конфлікті як у способі мобілізації електорату.
Проте будь-яка атака без погодження з США може послабити підтримку Ізраїлю на міжнародній арені.
Трамп підкреслив, що не виключає жорсткіших дій у майбутньому, але наразі "не поспішає" до військового варіанту.
"Я думаю, що в Ірану є шанс мати велику країну і жити щасливо без смерті. Це мій перший варіант. Якщо є другий варіант, я думаю, що це буде дуже погано для Ірану, і я думаю, що Іран хоче поговорити", - заявив Трамп.
Нагадаємо, днями Іран відкинув вимоги Сполучених Штатів щодо ядерної програми, висунувши власні. Це сталося під час візиту спецпредставника Трампа з Близького Сходу Стіва Віткоффа. Зокрема, іранський глава МЗС Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не планує відмовлятися від ядерної програми. Що ще було сказано - читайте в матеріалі РБК-Україна.
При цьому процес переговорів щодо ядерної угоди триває. Зокрема, вже цієї суботи США та Іран проведуть нову зустріч, яка відбудеться в Римі (Італія). Перший етап переговорів був у попередню суботу, 12 квітня.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.