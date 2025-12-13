Вже не по всій країні? "Укренерго" визначилося з графіками на 14 грудня

"Завтра, 14 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що причиною обмежень стало наслідки російських ракетно-дронових атак на енергоб'єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у дописі.

Також в "Укренерго" звернулися до українців із закликом. Зокрема, коли з'являється електроенергія за графіком, то споживати її за графіком.

Зазначимо, що згідно допису від 12 грудня, сьогодні обмеження діють в усіх областях. Проте порівнюючи з сьогоднішньою публікацією - ситуація покращилась.