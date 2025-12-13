Уже не по всей стране? "Укрэнерго" определилось с графиками на 14 декабря

"Завтра, 14 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании проинформировали, что причиной ограничений стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" обратились к украинцам с призывом. В частности, когда появляется электроэнергия по графику, то потреблять ее по графику.

Отметим, что согласно сообщению от 12 декабря, сегодня ограничения действуют во всех областях. Однако по сравнению с сегодняшней публикацией - ситуация улучшилась.