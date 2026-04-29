Вже не Тиса: прикордонники назвали нову "популярну" річку для втікачів

Прикордонники фіксують збільшення кількості бажаючих незаконно перетнути кордон по річці Дністер.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів в інтерв’ю "Укрінформу".
"Хочу відмітити, що за останній час збільшилась кількість бажаючих незаконно перетнути кордон по річці Дністер. Часто під час таких спроб використовуються не лише гідрокостюми, а й акваскутери", - сказав Демченко.
Він пояснив, що акваскутери - це пристрої, які тягнуть людину, допомагають швидше плисти. Тобто, фактично людина, тримаючись за акваскутер, пірнає під воду і в такий спосіб намагається бути менш помітною.
Щодо використання річки Тиси на заході України, речник зазначив, що "Тису порушники як і раніше намагаються подолати, але Дністер наразі почав користуватись збільшеним "попитом".
