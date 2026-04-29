Вже не Тиса: прикордонники назвали нову "популярну" річку для втікачів

"Хочу відмітити, що за останній час збільшилась кількість бажаючих незаконно перетнути кордон по річці Дністер. Часто під час таких спроб використовуються не лише гідрокостюми, а й акваскутери", - сказав Демченко.

Він пояснив, що акваскутери - це пристрої, які тягнуть людину, допомагають швидше плисти. Тобто, фактично людина, тримаючись за акваскутер, пірнає під воду і в такий спосіб намагається бути менш помітною.

Щодо використання річки Тиси на заході України, речник зазначив, що "Тису порушники як і раніше намагаються подолати, але Дністер наразі почав користуватись збільшеним "попитом".