"Гастролі" в один кінець: Петро Чорний потрапив у скандал із вивезенням ухилянтів
Щонайменше п’ятьох військовозобов'язаних чоловіків вивезли з України у 2025 році під виглядом музикантів співака Петра Чорного. За таку "послугу" один з ухилянтів заплатив 5 тисяч доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bihus.Info.
Як працювала схема
За даними журналістів, організатором виїзду виступав ФОП Сергій Матусов. Протягом року він регулярно звертався до Київської міської військової адміністрації (КМВА) з листами. У них він просив посприяти виїзду артиста Петра Чорного та його "музикантів" на благодійні заходи в Іспанії.
У кожному листі фігурували різні прізвища супровідних осіб, що викликало підозри у розслідувачів. Крім того, до звернень додавалися анонси подій, які мали вигляд фейкових.
Хто виїхав і скільки це коштувало
У червні 2025 року завдяки листам Матусова за кордон виїхали Дмитро Прокудін та Ігор Одарюк:
- Прокудін працює в IT-сфері та нині мешкає поблизу Валенсії. Він підтвердив, що метою поїздки був саме виїзд з України.
- Одарюк є музикантом, проте підтверджень його участі у концертах Чорного немає. Ймовірно, він не доїхав до Іспанії і зараз перебуває в Німеччині.
Згодом схема повторилася. Один із втікачів, Владислав Шурман, зізнався журналістам, що "допомогу" з виїздом йому надав "Сергій Ілліч" (ім'я та по батькові Матусова). За словами чоловіка, який зараз проживає у Польщі, послуга коштувала близько 5 тисяч доларів.
Ще один псевдомузикант виїхав у листопаді, попри те, що запланований концерт було скасовано.
Позиція фігурантів
Сергій Матусов у коментарі журналістам заперечив свою участь у схемі. Однак він не зміг пояснити:
- на яких інструментах грали "музиканти";
- чим вони займалися на концертах;
- чому чоловіки виїжджали навіть після скасування заходів.
Співак Петро Чорний назвав розслідування "замовним" і заявив, що всі члени його команди повертаються в Україну. Водночас розслідувачі встановили, що Чорний і Матусов давно знайомі, неодноразово виступали разом і навіть перетинали кордон на одному автомобілі.
